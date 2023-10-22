Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon:DeveliMurat Kocatürk
Hakemler: Yasin Okumuş, Gürhan Gül
Develi Belediyespor: Muhammet Ertuğrul, Calvo, Romero, Kemal Kayhan, Abreu, Yasin Aydın (Metin Durmuş, Burak Çevik, Enis Ali Ay, Abdullah Cam, Egecan Avcıl)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: İsa Karatekin, Erden Rifat Çevikel, Kovac, Cüneyt Dağcı, Barbast, Mert Nevzat Güneş (Murat Karakaya, Fatih Yorumez, Turgut Lelik, Berkun Eber Üstündağ, İsmail Koçak, Yusuf Eken)
Setler: 36-34, 18-25, 28-30, 25-18, 15-11
Süre: 175 (55, 25, 47, 27, 21)
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