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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 20:54 Güncelleme: 22.10.2023 - 21:01
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:DeveliMurat Kocatürk

        Hakemler: Yasin Okumuş, Gürhan Gül

        Develi Belediyespor: Muhammet Ertuğrul, Calvo, Romero, Kemal Kayhan, Abreu, Yasin Aydın (Metin Durmuş, Burak Çevik, Enis Ali Ay, Abdullah Cam, Egecan Avcıl)

        Hatay Büyükşehir Belediyespor: İsa Karatekin, Erden Rifat Çevikel, Kovac, Cüneyt Dağcı, Barbast, Mert Nevzat Güneş (Murat Karakaya, Fatih Yorumez, Turgut Lelik, Berkun Eber Üstündağ, İsmail Koçak, Yusuf Eken)

        Setler: 36-34, 18-25, 28-30, 25-18, 15-11

        Süre: 175 (55, 25, 47, 27, 21)

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