Talas'ta cadde ve sokaklar bayrakla donatıldı Talas Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ilçenin dört bir yanını ay yıldızlı bayrakla donattı.

Talas Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ilçenin dört bir yanını ay yıldızlı bayrakla donattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Bulvarı, Halef Hoca, Hoca Ahmet Yesevi ve Turgut Özal caddeleri başta olmak üzere ilçenin belirli noktalarına Türk bayrağı asıldı.

Mevlana Meydanı ile Atatürk Bulvarı Dedeoğlu Camii önünde de vatandaşlara bayrak dağıtıldı.

Yarın da cami önünde 15.00-17.00 saatlerinde vatandaşlara bayrak dağıtılacağı bildirildi.