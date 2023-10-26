LÖSEV Kayseri'de ikinci ofisini açtı

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfının (LÖSEV) Kayseri'de ikinci ofisi törenle açıldı.

LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, Sivas Caddesi'ndeki ofisin açılışında yaptığı konuşmada, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası öncesinde böyle bir açılış gerçekleştirmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kayseri'de ikinci ofisi açmanın önemli olduğunu belirten Ünver, şöyle konuştu:

"Kurulduğumuz yıllarda yüzde 20'lerdeki iyileşme oranını bugün LÖSANTE Hastanemizde yüzde 94'e ulaştırdık. Şimdiki hedefimiz, lösemide ve kanserde tedavi başarı oranını yüzde 100'lere çıkarmak. Bunca çabayı ve emeği, 25 yıldır sevgi, iyilik ve umutla mücadele ederek sürdürdük. Bundan sonrasında da aynı cesaret ve umutla sürdürmeye kararlıyız. İyi ki varsın LÖSEV diyoruz. Değerli bağışçılarımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum, ofisimizi bağışlarıyla hayata geçirmiş bulunuyoruz."

"Lösev Çocuk Korosu"nun şarkı seslendirdiği, çocukların şiir okuduğu törene, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, yetişkin hastalar ve aileleri ile LÖSEV bağışçıları katıldı.