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        Babasının tarihi mahalledeki emaneti "kültür evi"ni yaşatmaya çalışıyor

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayserili Ali Kamil Barshan, Develi ilçesinde merhum babasının eski eşyaları biriktirdiği "kültür evi"nde ata mirasını yaşatmaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 12:51 Güncelleme: 27.10.2023 - 12:51
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        Babasının tarihi mahalledeki emaneti "kültür evi"ni yaşatmaya çalışıyor
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        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayserili Ali Kamil Barshan, Develi ilçesinde merhum babasının eski eşyaları biriktirdiği "kültür evi"nde ata mirasını yaşatmaya çalışıyor.

        Hayatını 2011'de kaybeden Necati Barshan'ın Develi ilçesi Zile Mahallesi'ndeki kerpiç evinin alt katındaki bir odada ölçü aletleri, mutfak araç gereçleri, ayakkabıcılıkta kullanılan malzemeler, gaz lambaları, büyük küp gibi çok sayıda eşya bulunuyor.

        Ali Kamil Barshan, AA muhabirine, merhum babasının eski eşyalara meraklı olduğunu söyledi.

        Babasının 40 yaşından sonra üniversite sınavını kazanıp mühendislik okuduğunu anlatan Barshan, şöyle konuştu:

        "Babam eskiye çok meraklı olduğu için köyüne her sene gelir, 3-5 ayını burada geçirirdi. Köyde ataları, dedeleri hangi araç gereçleri kullanmışsa bunları bir araya toplardı. Kimden ne bulduysa toplayıp böyle bir müze oluşturmayı başarmış. Bize göre çok enteresan şeyler var. 100-120 sene önce kullanılan eşyalar var burada. Tamamen babamın merakından kaynaklanan bir şey. O böyle bir şeyi oluşturduktan sonra bizler de evladı olarak kuzenlerimin de desteğiyle bunu babamın mirası kabul ettik. Olabildiği ölçüde korumaya çalışıyoruz. Kendimiz de bir şeyler bulup koymaya çalışıyoruz."

        - Mahalleye gelen turistlere yaz aylarında evi gezdiriyor

        İstanbul'da yaşadığını, "kültür evi" olarak tanımladığı baba ocağına yaz aylarında geldiğini belirten Barshan, tarihi kerpiç evlerin bulunduğu mahalleye gelen turistlere zaman zaman evi gezdirdiğini söyledi.

        Barshan, evdeki eşyaların sayısını bilmediğini ifade ederek, bir envanter hazırlayacağını kaydetti.

        Kerpiç evi de ayakta tutmak için tadilat çalışması yaptıklarını anlatan Barshan, "Her yıl kuzenlerimizle bir bütçe oluşturuyoruz. Bütçe doğrultusunda evi ayakta tutabilecek ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz. Böyle yaptığımız sürece bu ev ayakta kalacak." dedi.

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