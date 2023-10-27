Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 27.10.2023 - 12:51 Güncelleme: 27.10.2023 - 12:51
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisi üzerine 2 şüphelinin bulunduğu araç ile ikametlerinde arama yaptı.
Aramada 123 gram sentetik uyuşturucu ve alüminyum folyo rulosu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.