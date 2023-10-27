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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 12:51 Güncelleme: 27.10.2023 - 12:51
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisi üzerine 2 şüphelinin bulunduğu araç ile ikametlerinde arama yaptı.

        Aramada 123 gram sentetik uyuşturucu ve alüminyum folyo rulosu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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