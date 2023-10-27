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        Kayseri'de yaşlı yaşam merkezinin misafirleri Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı

        Kayseri'deki Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezinin misafirleri, Cumhuriyet'in 100. yılını düzenlenen etkinlikle kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 13:54 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:54
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        Kayseri'de yaşlı yaşam merkezinin misafirleri Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı
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        Kayseri'deki Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezinin misafirleri, Cumhuriyet'in 100. yılını düzenlenen etkinlikle kutladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesindeki merkez, ağırladığı konuklar tarafından bayrak ve balonla süslendi.

        Türk bayraklarıyla 100. yılı karşılayan "ulu çınarlar", türkü söyledi, zeybek oynadı.

        Merkezin sorumlusu Seval Genç, Cumhuriyet'in 100. yılında, aldıkları emaneti sonraki nesillere gururla bırakmanın coşkusunu yaşadıklarını ve bunu hep birlikte kutladıklarını belirtti.

        Merkezin aktivitelerine 5 yıldır katılan Fatma Kesim de Cumhuriyet'i kuran Atatürk'e teşekkür ederek, kutlama etkinliğinde çocukluk anılarını yeniden yaşadığını dile getirdi.

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