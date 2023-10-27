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        Kayseri'nin doğal ve kültürel mirası ebru sanatıyla buluştu

        Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) şehrin doğal ve kültürel mirasını ebru sanatıyla birleştiren sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 14:28 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:30
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        Kayseri'nin doğal ve kültürel mirası ebru sanatıyla buluştu
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        Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) şehrin doğal ve kültürel mirasını ebru sanatıyla birleştiren sergi açıldı.

        Turizm Fakültesi'nde açılan sergide, şehrin farklı yerlerinden çekilen doğal ve kültürel mirasa ait 30 fotoğrafın ebru sanatıyla birleştirildiği eserler yer aldı.

        Serginin açılışında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, sergiye yoğun bir katılımın olduğunu ifade ederek, "Sergiye baktığımızda şehrimizin çeşitli noktalarında çekilmiş özellikle doğal ve kültürel varlıklarımızın fotoğraflarının ebru sanatıyla birleşmesini görüyoruz. Farklı bir çalışma olmuş. Fotoğraflar çarpıcı ve güzel. Ebru sanatıyla birleşmesiyle de yine farklılık olmuş." dedi.

        Fotoğraf sanatçısı Ahmet Kuşakoğ da şehrin güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla bir fotoğraf sergisi yaptıklarını söyledi.

        Fotoğrafların ebru sanatıyla buluştuğunu dile getiren Kuşakoğ, "Cumhuriyetimizin 100. yılında yaşadığımız bu anlamlı günlerde, Kayseri'mizin doğal ve kültürel tarihi güzelliklerini ön plana çıkaran ve bu kadim şehrin farklı açılardan tanıtımını sağlayan iki farklı sanat disiplinin karşılaştırdık. 30 adet fotoğrafla sergimizi açtık. Biraz ebru sanatıyla biraz farklı çekim teknikleriyle Kayseri’yi farklı perspektiflerden tanıtmaya çalıştık." diye konuştu.

        Kuşakoğ, 2 yıldır bu sergi için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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