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        Kayseri'de milli sporcu Buket Kaya'nın öldüğü trafik kazasında sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı

        Kayseri'de milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği trafik kazasında tutuklanan otomobil sürücüsü, ifadesinde olay esnasında alkollü olduğunu öne sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 14:47 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:47
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        Kayseri'de milli sporcu Buket Kaya'nın öldüğü trafik kazasında sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı
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        Kayseri'de milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği trafik kazasında tutuklanan otomobil sürücüsü, ifadesinde olay esnasında alkollü olduğunu öne sürdü.

        Buket Kaya'nın (21) hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından tutuklanan sürücü R.Ö'nün, nöbetçi hakimlikte, kaza esnasında otomobili kendisinin kullandığını belirterek, "Alkollü olduğum doğrudur. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Kazanın nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum. Olay nedeniyle çok üzgünüm." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, 22 Ekim'de R.Ö. idaresindeki 50 ADC 978 plakalı otomobil, Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda K.Ö'nün kullandığı 03 ABN 358 plakalı patates yüklü tır ile çarpışmış, otomobilde bulunan Buket Kaya hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

        Gözaltına alınan otomobil sürücüsü R.Ö. tutuklanmış, tır şoförü K.Ö. ise ifadesi alınıp serbest bırakılmıştı.

        Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Kaya, 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'da 5. Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

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