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        Kayseri'de kaçak tütünle doldurduğu makaronları piyasaya süren kişi yakalandı

        Kayseri'de, kaçak tütünle doldurduğu makaronları piyasaya süren kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 15:13 Güncelleme: 27.10.2023 - 15:13
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        Kayseri'de kaçak tütünle doldurduğu makaronları piyasaya süren kişi yakalandı
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        Kayseri'de, kaçak tütünle doldurduğu makaronları piyasaya süren kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin kiraladığı bağ evinde sigara dolumu yaparak piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

        Adresi tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı.

        Evde yapılan aramada, 2 elektrikli sigara doldurma makinesi, hava kompresörü, 89 bin 280 dolu makaron, 51 bin boş makaron, 47 kilogram tütün ve 1050 sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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