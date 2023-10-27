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        Kayseri Gastronomi Günleri başladı

        UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde yer alan Kayseri'de, 3 gün sürecek Gastronomi Günleri etkinliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 16:42 Güncelleme: 27.10.2023 - 16:42
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        Kayseri Gastronomi Günleri başladı
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        UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde yer alan Kayseri'de, 3 gün sürecek Gastronomi Günleri etkinliği başladı.

        Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki etkinliğin açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri mutfağı olmadan Türk mutfağından bahsetmenin zor olduğunu söyledi.

        AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da kentin mutfağının zenginliğine dikkati çekti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ticaret ve sanayi şehri Kayseri'nin 6 bin yıllık geçmişe sahip mutfağıyla da ön plana çıktığını vurguladı.

        Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdele keserek Gastronomi Günleri'nin açılışını gerçekleştirdi.

        Katılımcılar, kadın kooperatifleri için kurulan stantları gezerek, yemeklerin tadına baktı.

        Etkinlikte ünlü şefler, çeşitli yemekler pişirerek katılımcılara ikram etti.

        Etkinlik kapsamında gençlerin, ev kadınlarının katıldığı yemek yarışmaları düzenlendi.

        Gastronomi Günleri, pazar günü sona erecek.

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