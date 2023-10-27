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        Kayseri Cumhuriyet'in 100. yılına hazırlanıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı hazırlıkları kapsamında kenti Türk bayrakları ve Atatürk afişleri ile donattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 17:23 Güncelleme: 27.10.2023 - 17:23
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        Kayseri Cumhuriyet'in 100. yılına hazırlanıyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı hazırlıkları kapsamında kenti Türk bayrakları ve Atatürk afişleri ile donattı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından "29 Ekim" ve "Cumhuriyet Bayramı" temalı pankartlar, Sivas Caddesi, Kartal Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Komando Caddesi, Kuzey Çevreyolu ve Cumhuriyet Meydanı gibi kentin en işlek cadde ve bulvarlarına asıldı.

        Ekipler, Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan afişleri şehrin merkezindeki farklı noktalarda billboardların yanı sıra köprüler ve üst geçitlere de astı.

        Büyükşehir Belediyesi, "Haydi, Kayseri! Bayrak bizden, asması sizden" sloganı ile vatandaşlara Türk bayrağı dağıtımına da başladı.

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