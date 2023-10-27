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        Kayseri'den kısa kısa

        MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla vatandaşlara 2 bin Türk bayrağı dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 17:30 Güncelleme: 27.10.2023 - 17:30
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        Kayseri'den kısa kısa
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        MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla vatandaşlara 2 bin Türk bayrağı dağıttı.

        MHP Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Demirezen, Cumhuriyet Meydanı'nda 2 bin Türk bayrağı dağıtarak, vatandaşların bayramını kutladı.

        Demirezen, burada yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutlamak ve hatırlamak adına tüm ev ve iş yerlerini Türk bayrakları ile donatacaklarını ifade etti.

        Bayrak dağıtımını da bu doğrultuda bir kampanya olarak başlattıklarını belirten Demirezen, "Tüm Kayserililerden de bu çağrımıza uymamızı önemle istirham ediyorum. Şehrimizi şanlı bayrağımızla baştan sona donatarak, bu kutlu günü layıkıyla yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Melikgazi'de "Cumhuriyet Treni" çocuklar için kalktı

        Melikgazi Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılına özel çocuklar için etkinlik düzenledi.

        İlçe belediyesi bu kapsamda, TOKİ Talu Cami Parkı'nda "Cumhuriyet Treni" ile çocukları gezdirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılını en güzel şekilde kutladıklarını belirtti.

        - Talas Belediyesi Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra ürünler

        Talas Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra ürünler hazırladı.

        Cumhuriyet coşkusunu yaşayan Talas Belediyesi, 100. yıl temalı plaket, magnet ve biblo yaptırdı.

        Hazırlanan hatıra eşyalardan plaket ve magnetin üzerine, "Her şey bu yolculukla başladı. Cumhuriyetimizin 100. yılı” yazıldı.

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