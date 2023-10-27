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        Polis ekipleri dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşı bilgilendirdi

        Kayseri'de polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirerek, broşür dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 17:38 Güncelleme: 27.10.2023 - 17:38
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        Polis ekipleri dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşı bilgilendirdi
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        Kayseri'de polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirerek, broşür dağıttı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme çalışması yaptı.

        Ekipler, vatandaşları çeşitli dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Cuma namazının ardından camilerden çıkan vatandaşlara dolandırıcılık olaylarına karşı bilgi veren ekipler, kentin farklı noktalarında broşür dağıttı.

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