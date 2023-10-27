Polis ekipleri dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşı bilgilendirdi
Kayseri'de polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirerek, broşür dağıttı.
Kayseri'de polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirerek, broşür dağıttı.
İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme çalışması yaptı.
Ekipler, vatandaşları çeşitli dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Cuma namazının ardından camilerden çıkan vatandaşlara dolandırıcılık olaylarına karşı bilgi veren ekipler, kentin farklı noktalarında broşür dağıttı.