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        Kayseri'deki silahlı kavgada 3 çocuk yaralandı

        Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 22:48 Güncelleme: 27.10.2023 - 22:48
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        Kayseri'deki silahlı kavgada 3 çocuk yaralandı
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        Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi 238. Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M.Z. (16), K.K. (16) ve E.Ç. (15) silahla yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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