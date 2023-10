Bakan Özhaseki, Kayseri'de çelenk sunma töreninde konuştu: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Ulaşımda, enerjide, ekonomide, sağlıkta, sanatta, sporda, aklınıza gelebilecek her alanda artık biz Türkiye'yiz, Türk insanıyız. Bu ülkenin insanları olarak biz de varız dediğimiz bir dünyadayız." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Ulaşımda, enerjide, ekonomide, sağlıkta, sanatta, sporda, aklınıza gelebilecek her alanda artık biz Türkiye'yiz, Türk insanıyız. Bu ülkenin insanları olarak biz de varız dediğimiz bir dünyadayız." dedi.

Özhaseki, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelek sundu.

Kayseri Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin de sunulup saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Özhaseki, güçlü bir devletin mutlu insanları olarak nice 100 yıllara erişmeyi diledi.

Cumhuriyet'in kurulmasının kolay olmadığına dikkati çeken Özhaseki, "Her on yılda bir birçok zorluklara göğüs gererek müthiş bir kalkınma mücadelesiyle Türkiye bugünlere kadar geldi. Çok şükür 100. yılda son 20 yılda yapılanların en azından mutluluğu içerisindeyiz, gururunu taşıyoruz. Ulaşımda, enerjide, ekonomide, sağlıkta, sanatta, sporda, aklınıza gelebilecek her alanda artık biz Türkiye'yiz, Türk insanıyız. Bu ülkenin insanları olarak biz de varız dediğimiz bir dünyadayız." diye konuştu.

Dünyanın dört bir yanında zorluklar yaşandığını, Filistin'deki insanların acı içinde çırpınışlarının yürekleri yaktığını belirten Özhaseki, çocukların ölümünün herkesi perişan ettiğini dile getirdi.

Böyle bir dünyada Türkiye'nin daha güçlü olması gerektiğini vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Zor bir coğrafyadayız, bu coğrafyada güçlü olmak bir mecburiyettir. Ne kadar güçlüyseniz o kadar ayaktasınız, o kadar sözünüzü dinletiyorsunuz, o kadar siz varsınız. Değilseniz, Allah korusun, sizin de üzerinizde bin bir türlü oyunlar oynanıyor. Özellikle son 15-20 yıldır bu ülkeyi bölebilmek adına çukur eylemleriyle başlayan, 'öz yönetim ilan ettik' diyenlerin paçavralarını bayrak diye çektiği bir ortamdan bugün artık terörden bahsedilmeyen, huzur içerisinde bir Türkiye var. Yabancı ülke tahrikleri, teşvikleri, kandırmalarıyla onlar namına ihtilal denemesine kalkan alçakların bertaraf edildiği bir Türkiye var. Çok şükür emin adımlarla önüne bakan, dimdik bir şekilde yürüyen bir Türkiye var. Bundan da iftihar ediyoruz. Bundan sonra da böyle olacaktır. Bize düşen ecdadın başta Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyet'i, hem kalkınmayı hem de demokrasiyi taçlandırarak devam ettirmek olacaktır."