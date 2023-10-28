GÜNCELLEME - Kayseri'de yatak fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yatak fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

OSB 43. Cadde'de yatak ve baza üretilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ve OSB itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Takviye itfaiye araçlarının da istendiği olay yeri çevresinde polis ekipleri trafiğin aksamaması için önlem aldı.

Ekiplerin uzun süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan, dumandan etkilenen fabrika sahibi M.A'ya sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.