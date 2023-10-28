Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten Cumhuriyet Bayramı mesajı

Vali Gökmen Çiçek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiçek mesajında, bağımsızlık düşüncesi ile 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet'in birlik ve beraberlik ruhunun en büyük eseri olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yokluklardan çıkarılan mucizenin adı olan Cumhuriyet'in 100. yılının mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Çiçek, mesajında şunları kaydetti:

"Emin adımlarla ilerleyerek Cumhuriyet'imizin 100. yılına gelmişken atalarımızdan almış olduğumuz bu kutsal mirası gelecek nesillere daha sağlam ve güvenilir bir şekilde ulaştırmaya ve daha yüzlerce yıl hür yaşamaya olan inancımızdan asla taviz vermeyeceğimize olan inancım tamdır. Şanlı tarihimizin her döneminde imkansızı başararak, destanlar yazan kahraman ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla bağımsızlık ruhumuzu her zaman canlı tutarak, 100 yıldır yapmış olduğumuz kutlu yürüyüşümüzü sürdürmek için daha çok çalışacağız, daha çok gayret göstereceğiz. Ülkemiz, geçen yüzyılda, Cumhuriyet ile birlikte her alanda büyük atılımlar gerçekleştirmiş, takdire şayan başarıların altına imza atmış ve güçlenen demokrasisi ile sözü dinlenir ve itibar edilir bir küresel aktör haline gelmiştir. Bundan sonra da bölgesinde ve dünyada barış, huzur ve istikrarın kaynağı, gücün odak noktası olmaya devam edecektir."

Vali Çiçek, Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılını tebrik ederek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden bütün şehitleri ve ebediyete göç eden gazileri rahmetle andığı da vurguladı.