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        Kayseri'de Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusu çocuklar için hastaneye taşındı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocuk hastalar için hastane bahçesinde etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 16:51 Güncelleme: 28.10.2023 - 16:51
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        Kayseri'de Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusu çocuklar için hastaneye taşındı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocuk hastalar için hastane bahçesinde etkinlik düzenledi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sanatçı Kıraç'ın seslendirdiği "Yaşa Var Ol Türkiye" adlı yüzüncü yıl marşı eşliğinde gösteri gerçekleştirildi.

        Çocuklar, hastanenin pencerelerinden Spor AŞ personelinin dans koreografisini izledi.

        Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu, hastane yöneticileri ve personeli de Türk bayrağı açarak gökyüzüne ay yıldızlı balon bıraktı.

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