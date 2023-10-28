Ali Dağı'nın zirvesine "T.C. 100" yazıldı Talas Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Ali Dağı'nın zirvesine "T.C. 100" yazısı yazıldı.

Talas Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Ali Dağı'nın zirvesine "T.C. 100" yazısı yazıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, taş dizilip beyaza boyanan 40 metre uzunluğa, 10 metre genişliğe sahip yazı, ilçeden de görülebiliyor.

Yıl boyunca Cumhuriyet'in 100. yılına özel etkinlikler düzenleyen belediye ilçenin dört bir yanını da Türk bayrakları ile süsledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, eski bir geleneği sürdürdüklerini, her yıl Cumhuriyet'in kaçıncı yılıysa Ali Dağı'na yazıldığını belirtti.