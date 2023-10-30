KAYSO ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ekim ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, meclis salonundaki toplantı, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, toplantıdaki konuşmasında, Cumhuriyet'in 100. yılını gururla kutladıklarını belirtti.

Cumhuriyet'i, ikinci yüzyılında da birlik ve beraberlik içerisinde daha ileri taşıyacaklarına yürekten inandığını vurgulayan Büyüksimitci, Türkiye'nin daha da büyüyeceğini, gelişeceğini ve güçleneceğini ifade etti.

İlk 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde Kayseri'den 17 firmanın yer aldığına dikkati çeken Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Kayseri olarak 17 firmamızla iller arası sıralamada İstanbul, Kocaeli, Ege Bölgesi, Ankara ve Gaziantep'ten sonra 6. sıradayız. Türkiye'nin sanayileşmesine katkı sunan ve sıralamaya girerek göğsümüzü kabartan tüm firmalarımızı katkılardan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. 2023 yılı sonuçlarında ise daha çok firmamızın sıralamada yer almasını temenni ediyorum."

Büyüksimitci, KAYSO tarafından çalışmaları yürütülen Kayseri'nin 4. OSB'si Erciyes OSB'nin müteşebbis heyeti ve yönetim kurulu hakkında da bilgi verdi.