AGÜ öğrencilerinin projesine TÜBİTAK'tan destek

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) öğrencilerinin, yapay zeka ve enerji verimliliği projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görüldü.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Mustafa Ergut, Burak Samet Varel ve Mehmet Çopur ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi Mehmet Fatih Göğüş, "Güneş Enerji Sistemlerinin Verimliliğini Artırmak için Uzaktan Kontrol Sistemi ve Yapay Zeka Destekli Arayüz Tasarım" projesiyle TÜBİTAK’a başvurdu.

Öğrencilerin yapay zeka ve enerji verimliliği projesi, TÜBİTAK’ın Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Rifat Kurban’ın danışmanlığında çalışan öğrenciler bu proje ile dünyadaki enerji krizi ve fosil yakıtların çevresel etkilerini göz önüne alarak, yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanıyor.

Özellikle güneş enerji sistemlerini kullanarak, enerji üretimini artırmayı, kontrolünü ve takibini kolaylaştırmayı hedefleyen öğrenciler, ayrıca belirli bölgelerde kurulacak güneş enerjisi sistemlerinin en uygun verimde çalışacağı yerleri, yıllık enerji üretimini, elde edilecek geliri ve yatırımın ne zaman geri dönüş yapacağını tahmin ederek öngörülebilirlik sağlamayı amaçlıyor.

Öğrencilerden Mustafa Ergut, projeyi tamamladıktan ve test ettikten sonra TEKNOFEST ile Girişimcilik ve Destek Programı olan TÜBİTAK BİGG gibi programlara başvurmayı düşündüklerini anlatarak, "İlk olarak veri toplayıp sıcaklık, nem, aydınlanma şiddeti gibi faktörlerin, üretilen enerji miktarını nasıl etkilediğini belirleyeceğiz. Daha sonra bu verilerle yapay zekayı eğitip ileriye dönük çıktı vermesini sağlayacağız. Sonuç olarak proje ile yapay zeka teknolojisinin enerji verimliliği alanına entegre edilmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.