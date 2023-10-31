Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kayseri'de otomobilin kanala düşmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 10:43 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de otomobilin kanala düşmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        A.A. idaresindeki 38 BR 4879 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol ortasındaki kanala düştü.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü A.A, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        Terör örgütünün sözde Metina lojistik sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Metina lojistik sorumlusu etkisiz!
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Duayen gazeteci Arolat hayatını kaybetti
        Duayen gazeteci Arolat hayatını kaybetti
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        İki bölge için yağmur uyarısı
        İki bölge için yağmur uyarısı
        Yeniler kayıp!
        Yeniler kayıp!
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        Putin'den Gazze çıkışı
        Putin'den Gazze çıkışı
        28 ilde 61 bin 500 jandarma ile kış operasyonu!
        28 ilde 61 bin 500 jandarma ile kış operasyonu!
        Apple'ın yeni işlemcisi M3 tanıtıldı
        Apple'ın yeni işlemcisi M3 tanıtıldı
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Solunum yolu hastalıklarında 'küresel ısınma' tehdidi
        Solunum yolu hastalıklarında 'küresel ısınma' tehdidi
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Rasyonel mi? Reel mi?
        Rasyonel mi? Reel mi?
        Kabine toplantısı bugün! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        Kabine toplantısı bugün! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        Köprüyü sis bulutları kapladı!
        Köprüyü sis bulutları kapladı!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 sanığın yargılanmasın...
        Kayseri'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 sanığın yargılanmasın...
        Kayserispor, Alagöz Holding Iğdır FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Kayserispor, Alagöz Holding Iğdır FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sarıoğlan'da ayağı kırık kedi yavrusu tedaviye alındı
        Sarıoğlan'da ayağı kırık kedi yavrusu tedaviye alındı
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'in vefat eden amcası son yolculuğuna uğ...
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'in vefat eden amcası son yolculuğuna uğ...
        Başkan Büyükkılıç, Habitat Dünya Şehirler Günü Zirvesi'ne katıldı
        Başkan Büyükkılıç, Habitat Dünya Şehirler Günü Zirvesi'ne katıldı
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa