Kayseri'de kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kayseri'de otomobilin kanala düşmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Giriş: 31.10.2023 - 10:43 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:43
Kayseri'de otomobilin kanala düşmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
A.A. idaresindeki 38 BR 4879 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol ortasındaki kanala düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü A.A, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.