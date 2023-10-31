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        Kayseri'de minikler Filistin'deki saldırıların sona ermesi için dua etti

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören 2 bin öğrenci, düzenlenen programda İsrail'in Filistin'deki saldırılarının sona ermesi için dua etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 12:52 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:52
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        Kayseri'de minikler Filistin'deki saldırıların sona ermesi için dua etti
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören 2 bin öğrenci, düzenlenen programda İsrail'in Filistin'deki saldırılarının sona ermesi için dua etti.

        İlçe Müftülüğünce Ayşe Ahmet İnci Camisi'nde düzenlenen programa katılan minikler, ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıdı.

        Yüzlerinde Filistin bayrağı çizili öğrenciler, İl Müftüsü Yusuf Akkuş tarafından edilen duaya katıldı.

        Programda konuşan Akkuş, Gazze'de yaşanan insani drama ve saldırılara dikkati çekti.

        İlçe Müftüsü Halil Uzun da Orta Doğu'da herkesin gözü önünde büyük bir katliam yaşandığını, İsrail'in bebek çocuk ayırt etmeden Filistin halkına saldırı düzenlediğini söyledi.

        Dünyanın olup biteni izlediğini belirten Uzun, "Bu yavrularımız 'Artık yaşıtlarımız ölmesin, onlar annesiz babasız kalmasın.' diye buraya geldiler." ifadesini kullandı.

        Çocuklar adına konuşan 6 yaşındaki İbrahim Öğden ise masum çocukların katledildiği bir dünya istemediklerini, savaşların durmasını istediklerini belirtti.

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