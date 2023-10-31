Amerikan Koleji'nin mezunları Talas'ta buluştu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Amerikan Koleji mezunlarının buluşma etkinliğine katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Yalçın, 56 yıl önce kapanan Talas Amerikan Koleji'nden mezun olan 108 kişiyle okulda bir araya geldi.

Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen mezunlar, Yalçın'ı alkışlarla karşıladı.

Kolej mezunları, hazırlanan fotoğraf sergisi ve kendilerini yıllar sonra okullarında bir araya getirdiği için Yalçın'a teşekkür etti.

Yalçın, mezunlardan Tuncay Sergen'in yazdığı "147 Basamaklı Serüven" kitabını okuduğunu, mezunları ve okulu yakından tanıdığını belirtti.

Etkinliğe, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de katıldı.