Kayseri'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
Kayseri'de tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte tefecilik, tehdit ve nitelikli dolandırıcılık yaparak haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada belge, doküman ve dijital materyallere el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.