Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Erciyes Anadolu Holding ile Kayseri OSB Teknik Koleji eğitimde işbirliği yapacak

        Erciyes Anadolu Holding ile Kayseri OSB Teknik Koleji arasında "Eğitim Atölyesi İşbirliği Protokolü" imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 15:18 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erciyes Anadolu Holding ile Kayseri OSB Teknik Koleji eğitimde işbirliği yapacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erciyes Anadolu Holding ile Kayseri OSB Teknik Koleji arasında "Eğitim Atölyesi İşbirliği Protokolü" imzalandı.

        Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Erciyes Anadolu Holding'in Kayseri OSB'deki binasında düzenlenen törende, kolejin 30 bin metre kapalı alanda 90 derslikle önemli bir eğitim merkezi olduğunu söyledi.

        Eğitimini tamamlayan öğrencilerin fabrikalara giderek tecrübe edindiğini belirten Yalçın, "İlmin yanında fabrikanın kokusunu ve psikolojisini alan, deneyimli, bilgili yavrularımızın yetiştirilmesi ve sanayiye kazandırılması hedefimiz. En büyük sıkıntımız, yıllar boyunca yavrularımız okuyor, ilim, irfan sahibi oluyorlar ama bunu pratiğe dökmedikleri için ne yazık ki başarılı olamıyorlar. Kıymetli hocalarımızla yeni bir misyon oluşturduk. Dedik ki herkese açığız. Bütün sanayici gelecek, öğrenci için bölüm açacak. Yetişecek öğrencilere sahip çıkacak, makineleri ile teknolojilerini getirecekler." ifadesini kullandı.

        Yeni okulların da yapılacağını, organize sanayi bölgesinin hem üretimin hem de eğitimin merkezi olacağını dile getiren Yalçın, "Biz şuna inanıyoruz; eğittiğimiz öğrencilerimizi sanayimizle buluşturup, ikisi bir arada yürürse bu ülke elhamdülillah endüstri ve teknoloji anlamında zirveye çıkacak." dedi.

        Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin de Kayseri'nin en büyük holdinglerinden birisi olduklarını, yer aldıkları sektörlerin 5'inde Türkiye'de lider konumunda bulunduklarını söyledi.

        Teknoloji bakımından en iyi altyapıya sahip olduklarını ifade eden Ertekin, "Kayseri Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri OSB, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR ile çeşitli projeler geliştiriyoruz. Bu projelerin tamamı da buradaki kurumların hepsinin emrindedir. Yine böyle bir imza ve protokol töreninde bir araya geldik. Mutlu bir gün. İnşallah yenileri de şehir talep ettikçe artarak devam eder." diye konuştu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, sektörel mükemmeliyet merkezleri ile sektörün ihtiyaç duyduğu personeli yetiştirmeye önem verdiklerini belirtti.

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da protokolün önemli olduğunu, nitelikli eleman yetiştirme yönünde gayret gösterdiklerini kaydetti.

        Konuşmaların ardından "Eğitim Atölyesi İşbirliği Protokolü" proje ortaklarının katılımıyla imzalandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Yaşlı çifte yönelik saldırıda korkunç iddialar!
        Yaşlı çifte yönelik saldırıda korkunç iddialar!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Uykuda inme geçirdi! Erzurumlu çiftçi, felçli kalmaktan böyle kurtuldu
        Uykuda inme geçirdi! Erzurumlu çiftçi, felçli kalmaktan böyle kurtuldu
        Londra'da Cumhuriyete yakışır muhteşem balo
        Londra'da Cumhuriyete yakışır muhteşem balo
        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
        Serin hava yağmurla geliyor, sonra yeniden sıcaklık artıyor!
        Serin hava yağmurla geliyor, sonra yeniden sıcaklık artıyor!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
        "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Ayasofya kararı
        Ayasofya kararı
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
        Amerikan Koleji'nin mezunları Talas'ta buluştu
        Amerikan Koleji'nin mezunları Talas'ta buluştu
        Kayseri'de minikler Filistin'deki saldırıların sona ermesi için dua etti
        Kayseri'de minikler Filistin'deki saldırıların sona ermesi için dua etti
        15 gündür kayıptı, otomobilinde ölü bulundu
        15 gündür kayıptı, otomobilinde ölü bulundu
        Kayseri'de serebral palsi hastası tek parmağıyla kullandığı bilgisayarda ki...
        Kayseri'de serebral palsi hastası tek parmağıyla kullandığı bilgisayarda ki...
        Kayseri'de bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu
        Kayseri'de bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu