Erciyes Anadolu Holding ile Kayseri OSB Teknik Koleji eğitimde işbirliği yapacak Erciyes Anadolu Holding ile Kayseri OSB Teknik Koleji arasında "Eğitim Atölyesi İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Erciyes Anadolu Holding ile Kayseri OSB Teknik Koleji arasında "Eğitim Atölyesi İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Erciyes Anadolu Holding'in Kayseri OSB'deki binasında düzenlenen törende, kolejin 30 bin metre kapalı alanda 90 derslikle önemli bir eğitim merkezi olduğunu söyledi.

Eğitimini tamamlayan öğrencilerin fabrikalara giderek tecrübe edindiğini belirten Yalçın, "İlmin yanında fabrikanın kokusunu ve psikolojisini alan, deneyimli, bilgili yavrularımızın yetiştirilmesi ve sanayiye kazandırılması hedefimiz. En büyük sıkıntımız, yıllar boyunca yavrularımız okuyor, ilim, irfan sahibi oluyorlar ama bunu pratiğe dökmedikleri için ne yazık ki başarılı olamıyorlar. Kıymetli hocalarımızla yeni bir misyon oluşturduk. Dedik ki herkese açığız. Bütün sanayici gelecek, öğrenci için bölüm açacak. Yetişecek öğrencilere sahip çıkacak, makineleri ile teknolojilerini getirecekler." ifadesini kullandı.

Yeni okulların da yapılacağını, organize sanayi bölgesinin hem üretimin hem de eğitimin merkezi olacağını dile getiren Yalçın, "Biz şuna inanıyoruz; eğittiğimiz öğrencilerimizi sanayimizle buluşturup, ikisi bir arada yürürse bu ülke elhamdülillah endüstri ve teknoloji anlamında zirveye çıkacak." dedi.

Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin de Kayseri'nin en büyük holdinglerinden birisi olduklarını, yer aldıkları sektörlerin 5'inde Türkiye'de lider konumunda bulunduklarını söyledi.

Teknoloji bakımından en iyi altyapıya sahip olduklarını ifade eden Ertekin, "Kayseri Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri OSB, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR ile çeşitli projeler geliştiriyoruz. Bu projelerin tamamı da buradaki kurumların hepsinin emrindedir. Yine böyle bir imza ve protokol töreninde bir araya geldik. Mutlu bir gün. İnşallah yenileri de şehir talep ettikçe artarak devam eder." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, sektörel mükemmeliyet merkezleri ile sektörün ihtiyaç duyduğu personeli yetiştirmeye önem verdiklerini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da protokolün önemli olduğunu, nitelikli eleman yetiştirme yönünde gayret gösterdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından "Eğitim Atölyesi İşbirliği Protokolü" proje ortaklarının katılımıyla imzalandı.