Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünce Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünce "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" adlı fotoğraf sergisi açıldı.
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünce "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" adlı fotoğraf sergisi açıldı.
Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Selçuklu Uygarlığı Müzesi ile Kayseri Şehir Hastanesi yetişkin acil girişinde açılan sergide, Cumhuriyet'in ilk yıllarında hizmet veren sağlık çalışanlarına ve sağlık hizmetlerine ait fotoğraflar yer alıyor.
İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan'ın da ziyaret ettiği sergi, 3 Kasım'a kadar gezilebilecek.