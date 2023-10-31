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        Kayserispor, Iğdır FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Mondihome Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 16:37 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:37
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        Kayserispor, Iğdır FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Mondihome Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.

        İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

        Mondihome Kayserispor ile Alagöz Holding Iğdır FK, 2 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.

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