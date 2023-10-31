Kapadokya-Kültepe- Koramaz Tarih ve Araştırma Derneği yöneticileri gazetecilerle buluştu Kapadokya-Kültepe-Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Halit Erkiletlioğlu ve yönetim kurulu üyeleri, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kapadokya-Kültepe-Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Halit Erkiletlioğlu ve yönetim kurulu üyeleri, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Erkiletlioğlu, dernek binasındaki programda, Cumhuriyet'in 100. yılına ulaşmanın coşkusunu yaşadıklarını ifade etti.

Cumhuriyet öncesinde büyük bir kültür soygunu yaşandığını ileri süren Erkiletlioğlu, gerek satın alınarak gerekse başka yollarla paha biçilmez eserlerin yurt dışına kaçırıldığını öne sürdü.

Anadolu'da tarihin, kültürün ve sanatın değerlenmesi ve korunmasının Cumhuriyet'le mümkün olduğunu vurgulayan Erkiletlioğlu, "Cumhuriyet'ten önce sıradanlaşan arkeolojik talan, Cumhuriyet'le birlikte bir anda kesilmiştir. Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün tam bir tarih ve sanat sevdalısı olması bu süreci oldukça hızlandırmıştır. Atatürk'ün ilk emirlerinden biri, Anadolu'daki arkeolojik araştırmalara önem verilmesidir." diye konuştu.

Erkiletliioğlu, araştırmacılar, tarihçiler, akademisyenler olarak Cumhuriyet'e çok şey borçlu olduklarını, dernek olarak yaptıkları faaliyetleri ve eserleri Cumhuriyet'in 100. yılına atfettiklerini kaydetti.

Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu da bu yılki kazılarda bulunan 4 bin 200 yıllık kurşun dökülen kalıbı Cumhuriyet'in 100. yılına armağan ettiklerini dile getirdi.