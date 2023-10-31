Kayseri'den 15 firma, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) her yıl açıkladığı "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde kentten 15 firmanın yer aldığını bildirdi.

Büyüksimitci, yazılı açıklamasında, sıralamaya giren firmaları tebrik etti.

Geçen yıl listede 13 firma olduğunu anımsatan Büyüksimitci, "Listede bu sene 15 firma ile yer aldık. Geçen yıla göre listeye giren firma sayımızı artışmış olduk. Tüm zorluklara rağmen, sanayicilerimiz elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyor. Kayserili firmalarımız üretim ve ihracat yapmaya, istihdam oluşturmaya devam ederek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürüyorlar." ifadelerini kullandı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın da sıralamada yer alan 15 firmayı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.