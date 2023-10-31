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        Kayseri'den kısa kısa

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstanbul'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Habitat Dünya Şehirler Günü Zirvesi'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 17:14 Güncelleme: 31.10.2023 - 17:15
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        Kayseri'den kısa kısa
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstanbul'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Habitat Dünya Şehirler Günü Zirvesi'ne katıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirveye, 140'tan fazla ülkeden devlet başkanları, bakanlar ve Türkiye'den sayılı belediye başkanları katıldı.

        Zirvede konuşan Başkan Büyükkılıç, spordan sağlığa, tarımdan hayvancılığa, eğitimden kentsel dönüşüme kadar birçok alanda Kayseri'de yaptıkları şehircilik faaliyetlerini anlattı.

        Kayseri'nin tarihi geçmişine değinen Büyükkılıç, kentin sahip olduğu turizm ve kültür değerlerini de katılımcılarla paylaştı.

        - Büyükşehir Belediyesinin tasarruf faaliyetleri

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, tasarrufta hassas, yatırımda öncü belediye olduklarını belirtti.

        Dünya Tasarruf Günü'nü kutlayan Büyükkılıç, belediyenin tasarrufa yönelik yaptığı faaliyetleri aktardı.

        Yüzde 51'i belediyeye ait olan elektrik şirketinin elektrik dağıtımında bakır yerine galvaniz kullanarak Türkiye'ye yaklaşık 1 milyar lira katkı sağlandığını anlatan Büyükkılıç, elektrikli otobüslerle katedilen 130 bin 500 kilometre yolda 95 bin lira akaryakıt tasarrufu sağladıklarını dile getirdi.

        Büyükkılıç, bir yılda kent genelinde elde edilen katı atıktan 42 milyon kilovat, biyogaz tesisinden 20 milyon kilovat, KASKİ için kurulan güneş enerji santralinden 11 milyon kilovat, atık sudan 5 milyon kilovat olmak üzere, yaklaşık 80 milyon kilovat elektrik üretip, 40 milyon ton karbon salınımının önüne geçtiklerini kaydetti.

        - Hataylı depremzede çocuklar için kermes

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kocasinan Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Hataylı depremzede çocukların yararına düzenlenen kermesi ziyaret etti.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki kermeste ürünleri inceleyen Büyükkılıç, emeği geçenleri tebrik etti.

        Büyükkılıç, satılan ürünlerden alarak hem kermese destekte bulundu hem de vatandaşlara ikramda bulundu.

        - Kocasinan'ın kırsala yatırımları sürüyor

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kırsal mahallelerin köy kimliğini koruması adına birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

        Kızık Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Çolakbayrakdar, bütün kırsal mahallelerin sezon itibariyle ihtiyaçlarını tamamladıklarını dile getirdi.

        Kırsalda yollarının ıslahı, altyapı, çevre düzenlemesi gibi çalışmalara önem verdiklerini anlatan Çolakbayrakdar, Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün 48 köyü etaplar halinde çalıştığını kaydetti.

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