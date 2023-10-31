Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de sanayiciler eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

        Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 17:39 Güncelleme: 31.10.2023 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de sanayiciler eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

        Gülsoy, yazılı açıklamasında, eylül ayında Kayseri'nin 301 milyon 312 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, ocak-eylül dönemini ise 2 milyar 675 milyon dolar ihracat ile kapattığını ifade etti.

        Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,16 azaldığını belirten Gülsoy, "2023 Ağustos ayına kıyasla yüzde 0,51 oranında artış görülmüştür. Kayseri olarak ithalatımız ise eylül ayında 148 milyon 927 bin dolar olmuştur. Artış oranı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 8,10 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki aya göre artış oranı ise yüzde 11,96'dır." ifadelerini kullandı.

        Gülsoy, eylül ayında 152 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini aktardı.

        Büyüksimitci ise ihracata en yüksek katkıyı yapan sektörlerin başında mobilya sektörü, ardından elektrikli ev aletleri ve kablo geldiğini belirterek, en fazla ihracat yapılan ülkelerin Irak, Almanya ve ABD olduğunu kaydetti.

        Yalçın da ihracat rakamlarının olumlu etkilerinin sadece ekonomik değil, sosyal ve siyasi olduğunu da vurguladı.

        İhracatın istihdam ve gelir düzeyinin artmasındaki en önemli unsurlardan biri olduğunu aktaran Yalçın, "Dış pazarlarda güçlü olan bir Türkiye, aynı zamanda dış politikasını da güçlü ve diri tutabilecektir." ifadesini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        Kabine Toplantısı başladı! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        Kabine Toplantısı başladı! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        12 bin kilometrelik aşk
        12 bin kilometrelik aşk
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Altın para ve külçe alımlarında rekor

        Benzer Haberler

        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den 15 firma, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasın...
        Kayseri'den 15 firma, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasın...
        Kapadokya-Kültepe- Koramaz Tarih ve Araştırma Derneği yöneticileri gazeteci...
        Kapadokya-Kültepe- Koramaz Tarih ve Araştırma Derneği yöneticileri gazeteci...
        Kayserispor, Iğdır FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Kayserispor, Iğdır FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünce Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fotoğraf...
        Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünce Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fotoğraf...
        Kayseri'de tefecilere operasyon: 7 gözaltı
        Kayseri'de tefecilere operasyon: 7 gözaltı