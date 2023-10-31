Kayseri'de sanayiciler eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Gülsoy, yazılı açıklamasında, eylül ayında Kayseri'nin 301 milyon 312 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, ocak-eylül dönemini ise 2 milyar 675 milyon dolar ihracat ile kapattığını ifade etti.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,16 azaldığını belirten Gülsoy, "2023 Ağustos ayına kıyasla yüzde 0,51 oranında artış görülmüştür. Kayseri olarak ithalatımız ise eylül ayında 148 milyon 927 bin dolar olmuştur. Artış oranı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 8,10 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki aya göre artış oranı ise yüzde 11,96'dır." ifadelerini kullandı.

Gülsoy, eylül ayında 152 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini aktardı.

Büyüksimitci ise ihracata en yüksek katkıyı yapan sektörlerin başında mobilya sektörü, ardından elektrikli ev aletleri ve kablo geldiğini belirterek, en fazla ihracat yapılan ülkelerin Irak, Almanya ve ABD olduğunu kaydetti.

Yalçın da ihracat rakamlarının olumlu etkilerinin sadece ekonomik değil, sosyal ve siyasi olduğunu da vurguladı.

İhracatın istihdam ve gelir düzeyinin artmasındaki en önemli unsurlardan biri olduğunu aktaran Yalçın, "Dış pazarlarda güçlü olan bir Türkiye, aynı zamanda dış politikasını da güçlü ve diri tutabilecektir." ifadesini kullandı.