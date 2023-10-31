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        Kayseri'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ele geçirildi

        Kayseri'de düzenlenen operasyonda 16 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 17:55 Güncelleme: 31.10.2023 - 18:42
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        Kayseri'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ele geçirildi
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        Kayseri'de düzenlenen operasyonda 16 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, bir adreste yaptığı aramada, 16 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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