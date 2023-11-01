Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 3 yakınını silahla öldüren firari sanığın yargılanmasına devam edildi

        Kayseri'de arazi anlaşmazlığı yüzünden 3 yakınını silahla öldürdüğü gerekçesiyle aranan firari M.Y. ile ona yardım ettikleri öne sürülen 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 10:43 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 3 yakınını silahla öldüren firari sanığın yargılanmasına devam edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de arazi anlaşmazlığı yüzünden 3 yakınını silahla öldürdüğü gerekçesiyle aranan firari M.Y. ile ona yardım ettikleri öne sürülen 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu, tutuksuz yargılanan M.K.Y, E.A, O.Y, S.Y. ve O.Y. duruşmaya katılmadı.

        Mahkeme başkanı tarafından söz verilen müştekiler, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

        Firari sanığın bir an önce yakalanmasını talep eden maktullerin yakınları, tüm sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, eksikliklerin girdirilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde M.Y, 3 Ocak 2022'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kuzenleri Gaffar Mehmet Y. ve Seyit Y. ile bu kişilerin dayısı Serdar Y. ve o sırada olay yerinden geçen M.A'yı tabancayla yaralayıp kaçmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan iki kardeş ile dayıları kurtarılamamıştı.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca firari sanık M.Y. ile ona yardım ettikleri öne sürülen M.K.Y, E.A, O.Y, S.Y. ve O.Y. hakkında dava açılmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!
        Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Her aksiyonda Kerem var!
        Her aksiyonda Kerem var!
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        Okula bağışlanan bilgisayarları sattı! Müdür için inceleme!
        Okula bağışlanan bilgisayarları sattı! Müdür için inceleme!
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"
        Baraj doluluk oranında kritik veri açıklandı!
        Baraj doluluk oranında kritik veri açıklandı!
        Prof. Dr. Ergun Özbudun hayatını kaybetti
        Prof. Dr. Ergun Özbudun hayatını kaybetti
        Son 5 yılda kira 9, satılık 8 kat arttı
        Son 5 yılda kira 9, satılık 8 kat arttı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Sosyal yardım istihdamına prim teşviki
        Sosyal yardım istihdamına prim teşviki

        Benzer Haberler

        Kayseri'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ele geçirildi
        Kayseri'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ele geçirildi
        Kayseri'de sanayiciler eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
        Kayseri'de sanayiciler eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den 15 firma, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasın...
        Kayseri'den 15 firma, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasın...
        Kapadokya-Kültepe- Koramaz Tarih ve Araştırma Derneği yöneticileri gazeteci...
        Kapadokya-Kültepe- Koramaz Tarih ve Araştırma Derneği yöneticileri gazeteci...
        Kayserispor, Iğdır FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Kayserispor, Iğdır FK maçının hazırlıklarını sürdürdü