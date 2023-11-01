Kayseri'de 3 yakınını silahla öldüren firari sanığın yargılanmasına devam edildi Kayseri'de arazi anlaşmazlığı yüzünden 3 yakınını silahla öldürdüğü gerekçesiyle aranan firari M.Y. ile ona yardım ettikleri öne sürülen 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'de arazi anlaşmazlığı yüzünden 3 yakınını silahla öldürdüğü gerekçesiyle aranan firari M.Y. ile ona yardım ettikleri öne sürülen 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu, tutuksuz yargılanan M.K.Y, E.A, O.Y, S.Y. ve O.Y. duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı tarafından söz verilen müştekiler, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Firari sanığın bir an önce yakalanmasını talep eden maktullerin yakınları, tüm sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin girdirilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde M.Y, 3 Ocak 2022'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kuzenleri Gaffar Mehmet Y. ve Seyit Y. ile bu kişilerin dayısı Serdar Y. ve o sırada olay yerinden geçen M.A'yı tabancayla yaralayıp kaçmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan iki kardeş ile dayıları kurtarılamamıştı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca firari sanık M.Y. ile ona yardım ettikleri öne sürülen M.K.Y, E.A, O.Y, S.Y. ve O.Y. hakkında dava açılmıştı.