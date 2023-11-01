Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de "6 Şubat Türkiye Depremi: İzler ve İzlenimler" fotoğraf sergisi açıldı

        Mimarlar Odası Kayseri Şubesince "6 Şubat Türkiye Depremi: İzler ve İzlenimler" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 01.11.2023 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de "6 Şubat Türkiye Depremi: İzler ve İzlenimler" fotoğraf sergisi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mimarlar Odası Kayseri Şubesince "6 Şubat Türkiye Depremi: İzler ve İzlenimler" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

        Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Mücadele Müzesi'ndeki serginin açılışında konuşan Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından gelecekte yaşanması muhtemel depremlere hazırlıklı olunması adına farkındalık çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

        Bu kapsamda deprem bölgelerinde çekilen fotoğraflardan oluşan bir sergi açtıklarını aktaran Er, şunları kaydetti:

        "Amacımız, yaşanan felaket sonrası insanların yaşadığı acıları hatırlatmaktan ziyade, bu büyük depremin yapılarımızda ve şehirlerimizde oluşturduğu tahribatı ortaya koymaktı. Serginin amacına ulaştığını düşünüyorum. Bu sergide, tüm paydaşların, mimarların, mühendislerin, yerel idarecilerin, uygulamacıların, denetim mekanizmasında bulunan teknik personelin hafızasında yer etmesi gereken bir fotoğraf karesi var. Farkındalığı artırmak adına bu sergiyi kentin farklı noktalarında, kamusal alanlarda gezdirmeyi planlıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

        Kayseri Erciyes Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (KEFSA) Başkanı Nimet Gönenç Çınaroğlu da "Seçkiye 31 ilden 95 kişi, 345 fotoğrafla katılım sağladı. Jüri bu fotoğraflardan 30 tanesini sergi için seçti. Katılımcılara ve jüriye teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

        Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ve KEFSA'nın desteğiyle hazırlanan sergi, 10 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Derin dondurucudan çıkan vahşette karar açıklandı!
        Derin dondurucudan çıkan vahşette karar açıklandı!
        En fazla fiyat farkı limonda
        En fazla fiyat farkı limonda
        Kardeşini vurdu, yeğenini öldürdü! Kanlı miras!
        Kardeşini vurdu, yeğenini öldürdü! Kanlı miras!
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!
        Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Her aksiyonda Kerem var!
        Her aksiyonda Kerem var!
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"

        Benzer Haberler

        Kayseri Ticaret Borsası
        Kayseri Ticaret Borsası
        3 kişiyi öldüren firari sanık, 667 gündür aranıyor
        3 kişiyi öldüren firari sanık, 667 gündür aranıyor
        Kayserispor çıkışını sürdüreceğine inanıyor
        Kayserispor çıkışını sürdüreceğine inanıyor
        Kayseri'de 3 yakınını silahla öldüren firari sanığın yargılanmasına devam e...
        Kayseri'de 3 yakınını silahla öldüren firari sanığın yargılanmasına devam e...
        Kayseri'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ele geçirildi
        Kayseri'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ele geçirildi
        Kayseri'de sanayiciler eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
        Kayseri'de sanayiciler eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi