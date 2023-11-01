Kayseri'de "6 Şubat Türkiye Depremi: İzler ve İzlenimler" fotoğraf sergisi açıldı Mimarlar Odası Kayseri Şubesince "6 Şubat Türkiye Depremi: İzler ve İzlenimler" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Mimarlar Odası Kayseri Şubesince "6 Şubat Türkiye Depremi: İzler ve İzlenimler" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Mücadele Müzesi'ndeki serginin açılışında konuşan Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından gelecekte yaşanması muhtemel depremlere hazırlıklı olunması adına farkındalık çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda deprem bölgelerinde çekilen fotoğraflardan oluşan bir sergi açtıklarını aktaran Er, şunları kaydetti:

"Amacımız, yaşanan felaket sonrası insanların yaşadığı acıları hatırlatmaktan ziyade, bu büyük depremin yapılarımızda ve şehirlerimizde oluşturduğu tahribatı ortaya koymaktı. Serginin amacına ulaştığını düşünüyorum. Bu sergide, tüm paydaşların, mimarların, mühendislerin, yerel idarecilerin, uygulamacıların, denetim mekanizmasında bulunan teknik personelin hafızasında yer etmesi gereken bir fotoğraf karesi var. Farkındalığı artırmak adına bu sergiyi kentin farklı noktalarında, kamusal alanlarda gezdirmeyi planlıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

Kayseri Erciyes Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (KEFSA) Başkanı Nimet Gönenç Çınaroğlu da "Seçkiye 31 ilden 95 kişi, 345 fotoğrafla katılım sağladı. Jüri bu fotoğraflardan 30 tanesini sergi için seçti. Katılımcılara ve jüriye teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ve KEFSA'nın desteğiyle hazırlanan sergi, 10 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.