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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 13:50 Güncelleme: 01.11.2023 - 13:50
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik belirlenen adreslere 7 ekip ve 16 personelin katılımıyla düzenledikleri operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı.

        Adreslerde yapılan aramada 4 gram sentetik uyuşturucu ve cam aparat ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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