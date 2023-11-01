Kayseri'de itfaiye ekipleri yangında mahsur kalanları kurtardı Kayseri'de itfaiye ekipleri, 5 katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Kayseri'de itfaiye ekipleri, 5 katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez Melikgazi ilçesi Küçük Mustafa Mahallesi Türkmen Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın alt katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında, üst katlarda mahsur kalan ve dumandan etkilenen çocuklar ve kafesteki bir kuş kurtarıldı.