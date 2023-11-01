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        Kayserispor'un savunma oyuncusu Kolovetsios, öğrencilerle bir araya geldi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un savunma oyuncusu Dimitrios Kolovetsios, ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 16:22 Güncelleme: 01.11.2023 - 16:22
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        Kayserispor'un savunma oyuncusu Kolovetsios, öğrencilerle bir araya geldi
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un savunma oyuncusu Dimitrios Kolovetsios, ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şıh Mehmet Gazioğlu Ortaokulunu ziyaret eden Yunan futbolcu, öğrencilerle buluştu.

        Etkinlikte konuşan Kolovetsios, öğrencilere derslerine iyi odaklanmaları uyarısında bulundu.

        Kolovetsios, spor etkinliklerinin öğrencilerin gelecekte daha başarılı bireyler olmalarına katkı sağlayacağını vurguladı.

        Okuldaki ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımında da bulunan Kolovetsios, bu tarz etkinliklere katılmaya devam edeceğini belirtti.

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