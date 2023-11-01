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        Kayseri'de 20 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Kayseri'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 50 şüpheliden 20'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 20:26 Güncelleme: 01.11.2023 - 20:26
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        Kayseri'de 20 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Kayseri'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 50 şüpheliden 20'si tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, 56 hırsızlık olayıyla ilgili 50 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan tutuklanan şüphelilerden birinin camide namaz kıldıktan sonra hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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