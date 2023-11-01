Kayserispor, Iğdır FK maçının hazırlıklarını tamamladı
Mondihome Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 01.11.2023 - 20:31 Güncelleme: 01.11.2023 - 20:31
Mondihome Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.
İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.