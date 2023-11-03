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        Kayseri'de "Asurlu Tüccarlar Mahallesi Projesi"nde sona gelindi

        Kayseri'de Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde devam eden, Asurlu tüccarların ve yerel halkın kullandığı evlerin o dönemin teknik ve malzemeleriyle yeniden inşa edildiği 14 evden oluşan "Asurlu Tüccarlar Mahallesi Projesi"nin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 11:19 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:39
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        Kayseri'de "Asurlu Tüccarlar Mahallesi Projesi"nde sona gelindi
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        Kayseri'de Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde devam eden, Asurlu tüccarların ve yerel halkın kullandığı evlerin o dönemin teknik ve malzemeleriyle yeniden inşa edildiği 14 evden oluşan "Asurlu Tüccarlar Mahallesi Projesi"nin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu'daki en eski yazılı belgelerin gün yüzüne çıkarıldığı Kültepe Kaniş/Karum kazı bölgesinde 14 evi kapsayan projeyle ilgili çalışmaları inceledi.

        Büyükkılıç höyüğün, kazı yapılan, ziyaret edilen, mahalle oluşturulan alanlar ve müze boyutuyla 4 fonksiyona sahip olduğunu ifade etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, geçen yıl başladıkları "Asurlu Tüccarlar Mahallesi Projesi"ni bu sene tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

        Proje hakkında bilgi veren Kulakoğlu, "Burada yaşamış tüccarların bir mahallesi canlandırılıyor. 3 bin 450 metrekarelik alanda 14 ev canlandırılıyor. 14 evin bütün yapısı tamamlanmak üzere. 5 evin sahibini biliyoruz. 5 evin tam canlandırmasını yapacağız, sonra diğer evlere de fonksiyon katacağız." ifadelerini kullandı.

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