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        Kayseri'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'de 14 katlı apartmandaki bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 14:55 Güncelleme: 03.11.2023 - 14:58
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        Kayseri'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
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        Kayseri'de 14 katlı apartmandaki bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Uzay Caddesi'nde bulunan 14 katlı apartmanın 5'inci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların durumu ihbar etmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

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