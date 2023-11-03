Kayseri'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'de 14 katlı apartmandaki bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayseri'de 14 katlı apartmandaki bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Uzay Caddesi'nde bulunan 14 katlı apartmanın 5'inci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların durumu ihbar etmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülen yangında, evde hasar oluştu.