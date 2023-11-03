Kayserisporlu futbolcular Kartal Kayra Yılmaz ve Jeanvier öğrencilerle buluştu Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserisporlu futbolcular Kartal Kayra Yılmaz ve Julian Jeanvier lise öğrencileriyle söyleşide buluştu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserisporlu futbolcular Kartal Kayra Yılmaz ve Julian Jeanvier lise öğrencileriyle söyleşide buluştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, müdürlük ile Kayserispor arasında yapılan protokol çerçevesinde, Somuncubaba Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde söyleşi gerçekleştirildi.

Okulda yoğun ilgiyle karşılaşan futbolcular, öğrencilerle eğlenceli zaman geçirdi.

Öğrencilerin futbolculara yönelttiği ilginç soruların ardından renkli görüntüler ortaya çıktı.

Oyuncular, söyleşi sonunda öğrencilerin atkı ve formalarını imzaladı.

Söyleşiye, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de katıldı.