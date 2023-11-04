Almanya vatandaşı Vocke, Türk eşinin yaşantısından etkilenip Müslüman oldu

RAMAZAN KAYA - Almanya vatandaşı Thorsten Vocke, Kayseri'de gittiği camide cemaatin önünde kelimeişahadet getirerek Müslüman oldu.

Stuttgart'ta finans uzmanı olarak çalışan 52 yaşındaki Vocke, bir organizasyonda tanıştığı eşi Ayşe (50) ile 5 yıl önce evlendi.

Bu süre zarfından eşi ile ailesinin yaşantısından etkilenerek İslam'ı araştıran Vocke, Müslüman olmaya karar verdi.

Tatil için eşinin memleketi Kayseri'de bulunan Vocke, eşi ve ailesiyle Kayseri Organize Sanayi Fevzi Mercan Camisi'ne geldi.

Burada imam hatibin eşliğinde kelimeişahadet getirerek Müslüman olan Thorsten Vocke, daha sonra cemaatle namaz kıldı. İmam ve cami cemaati, Vocke'yi tebrik etti.

- "Almanya'da ve Türkiye'de dinlediğim ezandan çok etkilendim"

Thorsten Vocke, AA muhabirine, evliliğinde iki tarafın her zaman toleranslı davrandığını, bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.

Kalbinde bir sıcaklık hissettiğini ve bu sıcaklığın kendisini İslamiyet'e yaklaştırdığını anlatan Vocke, şöyle devam etti:

"Ayşe'yi 20 yıldır tanıyorum, 5 yıldır evliyiz. Ondan ve çevresinden İslamiyet'in ne kadar güzel, ne kadar iyi bir din olduğunu gözlerimle gördüm. O şekilde de İslamiyet'e karşı kalbimde bir sıcaklık oldu ve Müslüman olmaya karar verdim. Almanya'da ve Türkiye'de dinlediğim ezandan çok etkilendim. Benim için çok etkileyici bir şeydi. Ayşe ve ailesinin İslamiyet'i yaşaması ve çok iyi insanlar olması beni etkiledi."

Kelimeişahadet getirdiği anda çok heyecanlandığını belirten Vocke, "O an çok farklıydı. Kendimi çok güzel ve acayip hissettim. Kalbimde de çok büyük bir sıcaklık hissettim. Çok mutlu oldum." dedi.

İstanbul'da Asya ile Avrupa kıtaları arasında ulaşım amaçlı köprülerin bulunduğuna dikkati çeken Vocke, en önemli köprünün ise İslam olduğunu vurguladı.

İslamiyet'in insanlık arasında bir köprü görevi gördüğünü dile getiren Vocke, "Barış için bir köprü oluşturuyor. İslam çok açık ve çok modern bir dindir. İnsanlara birçok umut hediye ediyor. Yaşam bağı ile insanları dünyaya bağlıyor." diye konuştu.

- "Allah nasip etti"

Ayşe Vocke ise eşinin, günlük yaşantılarından, sohbetlerinden, Hazreti Peygamber'in sünnetinden çok etkilendiğini söyledi.

Bu süre zarfında kendisinin de çok şey öğrendiğini kaydeden Vocke, "Farklılıkları görüp daha çok inceleyip araştırıp onları hayatımıza adapte etmeye çalıştık. Aile hayatı, anne sevgisi, merhamet gibi farklılıkları gördü. Allah nasip etti, etmeyebilirdi de. Elhamdülillah, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.