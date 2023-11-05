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        AK Parti Kayseri İl Başkanlığı istişare toplantısı yapıldı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı istişare toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 10:59 Güncelleme: 05.11.2023 - 11:40
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        AK Parti Kayseri İl Başkanlığı istişare toplantısı yapıldı
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı istişare toplantısına katıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, toplantıya Bakan Özhaseki'nin yanı sıra, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih üzüm, ilçe belediye başkanları ve AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin'in de katıldığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, "Gerek bakanlarımız, gerekse milletvekillerimizle sıkı temaslarımızı sürdürerek, 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizle el ele, gönül gönüle Kayseri'miz için çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Toplantıda, yerel yönetim hizmetleri alanında istişarelerde bulunulduğu kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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