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        Rüzgar türbinleri membran malzemeyle daha fazla enerji üretecek

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Enerji Mühendisliği Bölümü Yenilenebilir Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç, membran malzeme kullanarak tasarladıkları türbin kanadı sayesinde laboratuvar ortamında normal kanada göre rüzgardan yüzde 20 daha fazla elektrik elde ettiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 12:20 Güncelleme: 05.11.2023 - 12:26
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        Rüzgar türbinleri membran malzemeyle daha fazla enerji üretecek
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        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Enerji Mühendisliği Bölümü Yenilenebilir Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç, membran malzeme kullanarak tasarladıkları türbin kanadı sayesinde laboratuvar ortamında normal kanada göre rüzgardan yüzde 20 daha fazla elektrik elde ettiklerini bildirdi.

        Prof. Dr. Genç, AA muhabirine, yarasa kanatları gibi esnek olan membran (bir tür yalıtım malzemesi) malzemeleri, rüzgar akışını iyileştirmek amacıyla rüzgar türbininde kullanmaya karar verdiği söyledi.

        Uzun yıllar bu proje üzerinde çalıştığını vurgulayan Genç, prototip olarak membran malzemeyle küçük bir türbin kanadı tasarladıklarını, bu kanatla "rüzgar tüneli laboratuvarı"nda yapılan testte normal kanada göre yüzde 20 daha fazla elektrik ürettiklerini dile getirdi.

        Geliştirdikleri "Kısmi Esneklikli Kanat Projesi" sayesinde elektrik üretiminin artacağını belirten Genç, şunları kaydetti:

        "Normal bir rüzgar türbini kanadının üzerinde özel tasarımımız var. Üst kısmını boşaltıyoruz ve bu sayede biraz da hafifletiyoruz. Daha sonra esnek malzemeyi boş kalan yerin üzerine yapıştırarak burada akış kaynaklı titreşimler oluşmasını sağlayıp içerideki bu kanadın yüzeyindeki bozulmaları, bu akış kaynaklı titreşimlerle biraz sönümlüyoruz. Bu sönümlemenin sonucunda da rüzgar türbinlerinin kanadı, performansı, stabilitesi arttığı için de daha fazla dönüş sağlıyor. Daha fazla dönüş demek jeneratörün daha fazla elektrik üretmesi demek."

        - "Yüzde 20 daha fazla elektrik"

        Genç, Erciyes Üniversitesi olarak projenin patentini aldıklarını, bir firma tarafından lisanslamasının yapıldığını ve ticarileştirildiğini ifade etti.

        Elektrik üretiminde önemli bir sonuç elde ettiklerinin altını çizen Genç, "Gerçek saha koşullarını simüle ettiğimiz rüzgar tünelinde, membran uyguladığımız türbinin normal kanatlara sahip türbine göre yüzde 20 daha fazla elektrik ürettiğini gördük. Aldığımız voltaj değerlerini, elektrik değerlerini ölçtüğümüzde yüzde 20 daha fazla elektrik ürettiğimizi görüyoruz." dedi.

        Bir firmayla anlaştıklarını ve Avrupa Birliği projesi hazırladıklarını anlatan Genç, güneş santrallerinin olduğu yerlerde ve çatılarda, bu türbinleri kullanarak elektrikli araçlar için şarj istasyonlarına elektrik verecek şekilde bir uygulama yapacaklarını aktardı.

        Genç, projenin 2023-2024 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde, 2023 Üstün Başarı Ödülleri kapsamında Fen ve Mühendislik Bilimleri Ödülü'nü kazandığını, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldıklarını sözlerine ekledi.

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