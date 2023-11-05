HÜDA PAR'lı Ramanlı'dan İsrail ürünlerine boykot çağrısı HÜDA PAR Batman Milletvekili ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı, İsrail ürünlerinin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

HÜDA PAR Batman Milletvekili ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı, İsrail ürünlerinin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Ramanlı, Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen HÜDA PAR 3. Kayseri Olağan Kongresi'nde partisinin yaptığı işlerle birçok kesim tarafından sevildiğini söyledi.

İnsanları doğulu batılı diye bölmeye çalışanların olduğunu aktaran Ramanlı, bu konudaki çalışmaların sonucunda kimsenin muradına eremediğini ifade etti.

İsrail'in saldırılarında her gün binlerce Filistinli'nin hayatını kaybettiğini vurgulayan Ramanlı, milyonlarca Müslüman'ın açlığa, susuzluğa ve elektriksizliğe mahkum edildiğini dile getirdi.

Ramanlı, tüm Müslüman ülkelerin yaşanan zulme tepki göstermesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bakın bütün sivil toplum kuruluşlarımız, partilerimiz boykot çağrısında bulunuyor. Hepimiz bu boykotun bir neferi olabiliriz. Hiç olmazsa onları ekonomik olarak çökertmeye gayret edebiliriz. Etmeliyiz de. İnşallah bunu da başaracağız. Siyonistlerin mallarını satanları da boykot edeceğiz ki onlarla beraber batıp gitsinler. Bizim kardeşlerimize kurşun atanları, bomba yağdıranları, parasıyla destekleyenler bizden değil. Biz kendi üzerimize düşeni yapacağız."

Filistin'in savunulması gerektiğini vurgulayan Ramanlı, bunun da Müslüman ülkelerin birlik ve beraberliği ile sağlanabileceğini sözlerine ekledi.