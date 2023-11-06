Stat:RGHEnerTürk Enerji﻿

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşcıoğlu, Mehmet Akıncı

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Hosseini, Carole, Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Mane, Cardoso, Morte, Thiam

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Yusuf Özdemir, Fatih Aksoy, Novais, Efecan Karaca, Oğuz Aydın, Janvier, Eduardo

KAYSERİ

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