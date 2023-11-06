Stat:RGHEnerTürk Enerji﻿

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşcıoğlu, Mehmet Akıncı

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Hosseini, Carole, Karimi (Dk. 90+2 Ramazan Civelek), Kartal Kayra Yılmaz, Mane (Dk. 60 Kemen), Cardoso (Dk. 85 Uzodima), Morte (Dk. 90+2 Arif Kocaman), Thiam

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj (Dk. 83 Yunus Bahadır), Furkan Bayır, Aliti, Yusuf Özdemir, Fatih Aksoy (Dk. 76 Fer), Novais, Efecan Karaca, Oğuz Aydın (Dk. 63 Lezama), Janvier, Eduardo (Dk. 83 Sisto)

Gol: Dk. 64 Kemen (Mondihome Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 58 Yusuf Özdemir, Dk. 62 Aliti, Dk. 84 Janvier (Corendon Alanyaspor), Dk. 90+3 Thiam (Mondihome Kayserispor)

KAYSERİ

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