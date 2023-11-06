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        Kayseri'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı

        –Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6'sı ağır 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 22:14 Güncelleme: 06.11.2023 - 22:14
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        Kayseri'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı
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        –Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6'sı ağır 9 kişi yaralandı.

        Kocasinan Bulvarı Fuzuli Alt Geçidi'nde B.D. (19) idaresindeki 06 AV 2807 plakalı otomobil refüjdeki aydınlatma direğini çarptı.

        R.K. (21) idaresindeki 01 SY 664 plakalı otomobil de aynı yönde seyreden ve kaza nedeniyle fren yapan M.B. (27) idaresindeki 58 AV 658 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        İhbar sonucu olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada B.D. D.G, S.Ö, A.Ç, B.D. ve M.K. ağır, İ.K, N.K. ve B.P. hafif yaralandı.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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